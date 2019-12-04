Дроны сняли исчезновение озер в Гренландии
С помощью беспилотников ученые запечатлели огромную потерю воды ледяным щитом.
С помощью беспилотников ученые запечатлели огромную потерю воды ледяным щитом.
Ледяной щит Гренландии толщиной около километра тает с повышением температур каждое лето. На его поверхности образуются тысячи озер талой воды. Многие из них осушаются всего за несколько часов — вода просачивается в расселины в ледяном щите, которые носят название мулены.
Теперь, в результате глобального потепления, этот процесс значительно ускорился, говорят ученые в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Процесс исчезновения озер чрезвычайно трудно наблюдать
Ледники — это ледяные «реки», которые медленно движутся в направлении океана под действием собственного веса. Когда они достигают моря, то распадаются на айсберги. Исследователи обнаружили, что внезапное осушение озер временно увеличило скорость продвижения ледника Стор в Гренландии с двух до пяти метров в день. Вода, которая ушла под лед сквозь мулены, послужила
Кроме того, талая вода «подняла» ледник толщиной 1 километр на 55 сантиметров, что говорит о чрезвычайно высоком давлении на глубине.
Анна Лысенко