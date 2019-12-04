Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
21«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дроны сняли исчезновение озер в Гренландии

С помощью беспилотников ученые запечатлели огромную потерю воды ледяным щитом.

Источник: Thomas R. Chudley
Читайте также
Европа пойдет на радикальные реформы ради природы

Ледяной щит Гренландии толщиной около километра тает с повышением температур каждое лето. На его поверхности образуются тысячи озер талой воды. Многие из них осушаются всего за несколько часов — вода просачивается в расселины в ледяном щите, которые носят название мулены.

Теперь, в результате глобального потепления, этот процесс значительно ускорился, говорят ученые в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Процесс исчезновения озер чрезвычайно трудно наблюдать из-за недоступности этих мест. Во время последней экспедиции гляциологи из Кембриджского университета применили дроны, которые сделали тысячи снимков исчезающих озер. На основе полученных изображений исследователи создали подробные трехмерные реконструкции поверхности ледяного щита.

Дронам удалось запечатлеть, как в течение всего пяти часов две трети озер (примерно 5 миллионов литров воды) в результате разлома исчезли с поверхности ледника.

Ледники — это ледяные «реки», которые медленно движутся в направлении океана под действием собственного веса. Когда они достигают моря, то распадаются на айсберги. Исследователи обнаружили, что внезапное осушение озер временно увеличило скорость продвижения ледника Стор в Гренландии с двух до пяти метров в день. Вода, которая ушла под лед сквозь мулены, послужила чем-то вроде смазки, говорят ученые.

Источник: Thomas R. Chudley

Кроме того, талая вода «подняла» ледник толщиной 1 километр на 55 сантиметров, что говорит о чрезвычайно высоком давлении на глубине.

С изменением климата каждый год появляется все больше озер талой воды, констатируют ученые. Они становятся больше и появляются теперь и в самых холодных областях Гренландии. Некоторые из этих озер истощаются очень быстро и ускоряют таяние ледяного щита, что приводит к быстрому росту уровня Мирового океана.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Мужчина перепутал рак с простудой и лишился носа Врачи сообщили ему, что никогда ранее не видели подобной формы онкологического заболевания.
Hi-Tech
Представлены процессоры для смартфонов будущего Новые Motorola RAZR 2020, Xiaomi Mi 10 и другие в ожидании чипсетов Qualcomm
Кино
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи В интервью «Первому каналу» певица рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме
Горячие темы на Авто
"Аванпост" ---- кино... 205
Банкротсво физических лиц 145
Пересаживаемся на общественный транспорт? 112
Авто за 500 т.р для дачников в предпенсионного возрасте 98
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Книга из трех слов 1212
И растерянность и возмущение! 858
Как я летал на самолетике 572
Сложное решение 525
Леди
Главные звездные свадьбы 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов, Настя Ивлеева и Элджей, актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»