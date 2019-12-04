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12:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

ООН: последнее десятилетие станет самым жарким в истории

А 2019 год установит сразу несколько климатических антирекордов.

Источник: AP 2019

Десятилетие, которое подходит к концу, станет самым жарким в истории человечества, заявила ООН на Всемирной конференции по изменению климата в Мадриде.

По данным Всемирной метеорологической организации, глобальная температура в этом году была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальное время в 1850—1900 годы наблюдений.

2019 год вошел в тройку самых теплых лет за всю историю наблюдений. В ВМО также ожидают, что он также побьет рекорд по концентрации углекислого газа в атмосфере.

Океаны, которые поглощают 90 процентов избыточного тепла, в настоящее время имеют самые высокие температуры за всю историю наблюдений. Уровень закисления морей на четверть выше, чем 150 лет назад.

В октябре уровень Мирового океана достиг самой высокой отметки в истории за счет 329 миллиардов тонн льда, потерянного Гренландией всего за 12 месяцев.
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В представленном отчете говорится, что в первой половине 2019 года более 10 миллионов стали внутренне перемещенными лицами из-за экстремальных погодных явлений, таких как штормы, наводнения и засухи. К концу года эта цифра может достигнуть 22 миллионов.

Как сообщалось, 3 декабря в Мадриде открылась двухнедельная Всемирная конференция по климату. В ее преддверии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «прекратить борьбу против нашей планеты», поскольку изменение климата может уже в ближайшее время пройти «точку невозврата».

На саммите в Брюсселе на следующей неделе лидеры ЕС планируют выступить с совместным заявлением, согласно которому они обязуются сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году.

Анна Лысенко

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