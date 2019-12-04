ООН: последнее десятилетие станет самым жарким в истории
А 2019 год установит сразу несколько климатических антирекордов.
А 2019 год установит сразу несколько климатических антирекордов.
Десятилетие, которое подходит к концу, станет самым жарким в истории человечества, заявила ООН на Всемирной конференции по изменению климата в Мадриде.
По данным Всемирной метеорологической организации, глобальная температура в этом году была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальное время в 1850—1900 годы наблюдений.
Океаны, которые поглощают 90 процентов избыточного тепла, в настоящее время имеют самые высокие температуры за всю историю наблюдений. Уровень закисления морей на четверть выше, чем 150 лет назад.
В представленном отчете говорится, что в первой половине 2019 года более 10 миллионов стали внутренне перемещенными лицами
Как сообщалось, 3 декабря в Мадриде открылась двухнедельная Всемирная конференция по климату. В ее преддверии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «прекратить борьбу против нашей планеты», поскольку изменение климата может уже в ближайшее время пройти «точку невозврата».
На саммите в Брюсселе на следующей неделе лидеры ЕС планируют выступить с совместным заявлением, согласно которому они обязуются сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году.
Анна Лысенко