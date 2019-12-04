Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Эксперты: необходимо создать правила ведения кибервойн Американские аналитики и обозреватели отмечают, что напряженность в киберпространстве будет возрастать
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
18:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

NASA опубликовало невероятное фото молнии под Млечным Путем

Удачный кадр.

В рамках своего проекта Astronomy Picture of the Day («Астрономическое фото дня») NASA опубликовало завораживающее фото, сделанное итальянским фотографом Иваном Педретти.

На снимке под названием «Электрическая ночь» виден Млечный Путь, из которого вырываются разряды молнии.

APOD: Electric Night (2019 Dec 04) Image Credit & Copyright: Ivan...

Опубликовано Astronomy Picture of the Day (APOD) Вторник, 3 декабря 2019 г.

Как следует из описания, кадр был сделан в южной части итальянского острова Сардиния. Камни и кустарники на переднем плане находятся рядом со знаменитым маяком Капо Спартивенто, а камера направлена на юг в сторону Алжира в Африке.

Напомним, что проект Astronomy Picture of the Day создан NASA в сотрудничестве с Мичиганским технологическим университетом. На сайте ежедневно публикуются изображения на астрономическую тему, а также краткие пояснение, написанные профессиональными астрономами или авторами фото.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Представлены процессоры для смартфонов будущего Новые Motorola RAZR 2020, Xiaomi Mi 10 и другие в ожидании чипсетов Qualcomm
Кино
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи В интервью «Первому каналу» певица рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме
Авто
Патруль ДПС застрелил мужчину (он требовал отпустить нарушителя) Нетрезвый гражданин требовал от полицейских, чтобы те отпустили нарушителя ПДД, а после открыл по ним огонь из пистолета
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
40-летняя Ирина Слуцкая стала многодетной мамой Фигуристка, по данным прессы, родила сына
Леди
Главные звездные свадьбы 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов, Настя Ивлеева и Элджей, актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»