APOD: Electric Night (2019 Dec 04) Image Credit & Copyright: Ivan...Опубликовано Astronomy Picture of the Day (APOD) Вторник, 3 декабря 2019 г.
NASA опубликовало невероятное фото молнии под Млечным Путем
Удачный кадр.
Удачный кадр.
В рамках своего проекта Astronomy Picture of the Day («Астрономическое фото дня») NASA опубликовало завораживающее фото, сделанное итальянским фотографом Иваном Педретти.
На снимке под названием «Электрическая ночь» виден Млечный Путь, из которого вырываются разряды молнии.
Как следует из описания, кадр был сделан в южной части итальянского острова Сардиния. Камни и кустарники на переднем плане находятся рядом со знаменитым маяком Капо Спартивенто, а камера направлена на юг в сторону Алжира в Африке.
Напомним, что проект Astronomy Picture of the Day создан NASA в сотрудничестве с Мичиганским технологическим университетом. На сайте ежедневно публикуются изображения на астрономическую тему, а также краткие пояснение, написанные профессиональными астрономами или авторами фото.
Екатерина Гура