Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших пейзажных снимков года
11Мертвый сезон: самые опасные для туристов страны мира
12:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 декабря: теплая погода предвещает длинную зиму

Также следует наблюдать за поведением птиц.

Источник: Агентство «Москва»

5 декабря православная церковь вспоминает мученика Прокопия Кесарийского. В народе на Прокопа было принято заниматься санями и прокладывать санный путь. По тому, какая погода стоит 5 декабря, можно определить, какой будет зима.

Если на улице тепло, то зима будет долгой и снежной, а если холодно, то морозы в ближайшее время усилятся.

Если вокруг луны появились тусклые красноватые кольца — в ближайшее время начнутся морозы. А если вода в водоемах находится выше уровня льда, то следует ждать потепления и снега с дождем.

Кстати, на Прокопа можно наблюдать и за птицами. Если запел снегирь, то можно готовиться к холодам. В гнездах много пуха и сухой травы — готовьтесь к снежной и суровой зиме. А вот если ворона неспешно прогуливается по дороге — скоро будет оттепель.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Добронравов опроверг слухи о смене состава «Сватов» Актер рассказал о будущем сериала
Авто
Патруль ДПС застрелил мужчину (он требовал отпустить нарушителя) Нетрезвый гражданин требовал от полицейских, чтобы те отпустили нарушителя ПДД, а после открыл по ним огонь из пистолета
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
37-летнюю Светлану Лободу поздравляют с беременностью Новое видео артистки обсуждают в сети.
Леди
Алсу опубликовала редкое фото с мужем после слухов о разводе Весной 2019-го в сети появились слухи о разрыве звезды и ее супруга.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»