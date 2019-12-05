Народные приметы на 5 декабря: теплая погода предвещает длинную зиму
Также следует наблюдать за поведением птиц.
Также следует наблюдать за поведением птиц.
5 декабря православная церковь вспоминает мученика Прокопия Кесарийского. В народе на Прокопа было принято заниматься санями и прокладывать санный путь. По тому, какая погода стоит 5 декабря, можно определить, какой будет зима.
Если вокруг луны появились тусклые красноватые кольца — в ближайшее время начнутся морозы. А если вода в водоемах находится выше уровня льда, то следует ждать потепления и снега с дождем.
Кстати, на Прокопа можно наблюдать и за птицами. Если запел снегирь, то можно готовиться к холодам. В гнездах много пуха и сухой травы — готовьтесь к снежной и суровой зиме. А вот если ворона неспешно прогуливается по дороге — скоро будет оттепель.
Екатерина Гура