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13:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Водопад Виктория рекордно обмельчал (фото)

Это одно из последствий глобального потепления.

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Знаменитый водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве рекордно обмельчал после продолжительной засухи, сообщает Reuters.

Уровень воды упал до рекордно низкой отметки за последние 25 лет. Водопад шириной 1,8 километра и высотой 120 метров обычно расходовал до 14 тысяч кубометров воды в секунду. Сейчас от его колоссальных масштабов не осталось и следа.

Водохранилище Кариба на реке Замбези, которое обеспечивает электроэнергией две страны, в настоящее время работает только на 11%, сообщает Sky News. Из-за засухи пострадали 2 ключевых источника доходов для региона: сельское хозяйство и туризм.

Около 2 миллионов человек в Замбии нуждаются в продовольственной помощи, а количество туристов в стране снизилось на 40%.

Причиной рекордного обмельчания экологи называют изменение климата. С каждым годом засухи в Южной Африке становятся все более продолжительными.

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17 января 2019 года
4 декабря 2019 года
17 января 2019 года
4 декабря 2019 года
17 января 2019 года
4 декабря 2019 года
17 января 2019 года

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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