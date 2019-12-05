Водопад Виктория рекордно обмельчал (фото)
Это одно из последствий глобального потепления.
Это одно из последствий глобального потепления.
Знаменитый водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве рекордно обмельчал после продолжительной засухи, сообщает Reuters.
Уровень воды упал до рекордно низкой отметки за последние 25 лет. Водопад шириной 1,8 километра и высотой 120 метров обычно расходовал до 14 тысяч кубометров воды в секунду. Сейчас от его колоссальных масштабов не осталось и следа.
Водохранилище Кариба на реке Замбези, которое обеспечивает электроэнергией две страны, в настоящее время работает только на 11%, сообщает Sky News.
Причиной рекордного обмельчания экологи называют изменение климата. С каждым годом засухи в Южной Африке становятся все более продолжительными.
Анна Лысенко