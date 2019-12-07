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10:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Филиппины пострадали от сильнейшего наводнения (фото, видео)

Стихия бушует в стране больше месяца.

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Больше 66 тысяч человек покинули свои дома на Филиппинах из-за вызванного штормом наводнения.

Оно стало одним из крупнейших за последние десятилетия для северных регионов страны, сообщает AFP. Стихия нанесла удар по 200 тыс. семей в четырех регионах страны, заявили в правительстве Филиппин.

Как сообщалось, на Лусон, крупнейший и самый густонаселенный остров Филиппин, обрушился тайфун «Тисой» («Каммури» — по международной классификации). Порывы ветра достигали 240 км в час, а штормовые волны вздымались на 3 метра.

Огромные участки суши были затоплены. Возле вышедших из берегов рек вода достигала верхушек деревьев. Оползни заблокировали дороги, изолировав некоторые города. Мосты скрылись под водой. Жертвами тайфуна стали не менее 17 человек.

В течение сезона муссонов на севере страны проливные дожди шли почти месяц. Ситуацию усугубили три тайфуна, которые накрыли Филиппины с ноября.

Анна Лысенко

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