Приметы на 8 декабря: о погоде расскажут птицы
А снег — о том, каким будет следующий год.
А снег — о том, каким будет следующий год.
8 декабря в народе — Клима Холодного. В этот день следили за поведением птиц: если они жмутся к домам — пойдет снег, играют — к ветру, поют — к хорошей погоде, садятся на верхушки деревьев — потеплеет. Потепление предвещают и петухи, если поют раньше обычного.
Снег в этот день — к дождливому лету. Иней на сухой траве — к морозу. Воду видно на замерзшем водоеме — к оттепели. Если снега к этому времени выпало уже много — следующий год будет урожайным.