Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Эксперты: необходимо создать правила ведения кибервойн Американские аналитики и обозреватели отмечают, что напряженность в киберпространстве будет возрастать
Фоторепортажи
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
21«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
10:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Приметы на 8 декабря: о погоде расскажут птицы

А снег — о том, каким будет следующий год.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 75% 773 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2019

8 декабря в народе — Клима Холодного. В этот день следили за поведением птиц: если они жмутся к домам — пойдет снег, играют — к ветру, поют — к хорошей погоде, садятся на верхушки деревьев — потеплеет. Потепление предвещают и петухи, если поют раньше обычного.

Снег в этот день — к дождливому лету. Иней на сухой траве — к морозу. Воду видно на замерзшем водоеме — к оттепели. Если снега к этому времени выпало уже много — следующий год будет урожайным.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Авто
Массовое ДТП в Санкт-Петербурге: что произошло на самом деле Серьёзная авария произошла накануне на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге: автомобиль Audi A7 врезался в Mercedes-Benz, стоявший перед пешеходным переходом
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
36-летняя Фелисити Джонс впервые станет мамой Актриса из «Звездных войн» ждет ребенка
Леди
Надежда Бабкина сменила прическу и стала неузнаваема Певица экспериментирует с имиджем.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»