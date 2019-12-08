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13:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Межзвездная комета совершит «исторический полет»

Но ей угрожает опасность вблизи от Солнца.

Источник: NASA

Комета 2I/Борисов, появившаяся из-за пределов Солнечной системы, в воскресенье пролетит максимально близко от Солнца и Земли.

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После этого она снова начнет удаляться и больше никогда не окажется к нам так близко, сообщают астрономы.

Известие о появлении необычной кометы облетело мир в конце августа. Ее открыл астроном Геннадий Борисов из крымского поселка Научное. В начале сентября обсерватория Джемини на Гавайях сделала цветной снимок кометы.

2I/Борисов — второй известный нам межзвездный объект. Первым стал астероид 1I/Оумуамуа, обнаруженный в октябре 2017 года.

Исследователи надеются, что наблюдать комету 2I/Борисов вблизи можно будет еще несколько недель, если она не распадется во время прохождения мимо Солнца под действием его излучения. Именно так случилось с кометой C/2012 S1 (ISON) в 2013 году, которая могла стать самой яркой кометой первой половины XXI века.

Анна Лысенко

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