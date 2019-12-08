Создана карта распределения биомассы на Земле
Значительная часть углерода хранится не только в тропических лесах.
Значительная часть углерода хранится не только в тропических лесах.
Ученые создали максимально точную на сегодня карту распределения углерода на Земле, хранящегося в виде биомассы в лесах и кустарниках, сообщает Европейское космическое агентство.
Карту представили на Климатической конференции ООН, которая проходит в Мадриде.
Растения поглощают из атмосферы углекислый газ и сохраняют его в виде биомассы. Однако углерод может быть выпущен обратно в атмосферу в результате лесных пожаров и вырубок. Отслеживание таких изменений играет очень важную роль в прогнозировании изменения климата, отмечают ученые.
Данные для создания карты были получены несколькими спутниками в 2017—2018 годах.
«Большая часть углерода хранится в лесах влажных тропиков, но новая карта показывает, что биомасса широко распределена и в других биомах», — говорит Ричард Лукас, который руководит исследовательской командой. Все эти экосистемы переживают беспрецедентные изменения, связанные с деятельностью человека, отмечает эксперт.
Следующим шагом исследовательской группы будет создание карты за 2018−2109 годы и количественная оценка произошедших изменений.
Анна Лысенко