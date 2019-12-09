В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана на острове
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана на острове
«Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести», — приводит телеканал слова премьера.
Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы.
Мэр города Уакатане Джуди Тёрнер заявила, что несколько человек на острове пострадали.
«Я мало чего знаю, кроме того, что произошло извержение и несколько человек были на острове в тот момент, и они пострадали», — цитирует телеканал мэра.
Ранее сообщалось, что извержение вулкана произошло на вулканическом острове