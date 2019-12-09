Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
23Русь изначальная: музей-заповедник «Абрамцево» и его сокровища
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
07:17 (мск), источник: РИА Новости

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана на острове Уайт-Айленд в момент его извержения, есть пропавшие, сообщает телеканал TVNZ.

Источник: AFP 2019

«Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести», — приводит телеканал слова премьера.

Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы.

Мэр города Уакатане Джуди Тёрнер заявила, что несколько человек на острове пострадали.

«Я мало чего знаю, кроме того, что произошло извержение и несколько человек были на острове в тот момент, и они пострадали», — цитирует телеканал мэра.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с учеными пытается оценить степень возможной опасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США 'Авангард'
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Горячие темы на Авто
Если что дельное предложите --то запишу-- 196
"Ржев" ---- кино... 186
Как вы относитесь к татуировкам? 185
Возраст и суставы 128
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Агния Кузнецова впервые стала мамой Пол новорожденного пока не раскрывается
Леди
Настя Каменских c ярко-красными волосами повторила образ Рианны Звезда кардинально сменила имидж.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»