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11:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» получил фото красочной галактики

Она расположена на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли.

Источник: ESA

Космический телескоп «Хаббл» сделал подробный снимок галактики NGC 3175 в созвездии Насос.

Красочные пятна светящегося газа, темные полосы пыли, яркое ядро и живописные рукава галактики создают завораживающую картину. Это одна из самых живописных близлежащих галактик.

NGC 3175 расположена на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли и входит в одноименную группу галактик. Такие скопления объединяют до 50 крупных и небольших галактик.

Анна Лысенко

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