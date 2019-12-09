«Хаббл» получил фото красочной галактики
Она расположена на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли.
Она расположена на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли.
Космический телескоп «Хаббл» сделал подробный снимок галактики NGC 3175 в созвездии Насос.
Красочные пятна светящегося газа, темные полосы пыли, яркое ядро и живописные рукава галактики создают завораживающую картину. Это одна из самых живописных близлежащих галактик.
NGC 3175 расположена на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли и входит в одноименную группу галактик. Такие скопления объединяют до 50 крупных и небольших галактик.
Анна Лысенко