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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой

КЕМЕРОВО, 9 дек — РИА Новости. Заваленные снегом по самую крышу автомобили в Шерегеше — обычное для горных районов Кузбасса явление, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Источник: РИА Новости

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором машины завалены выше крыши сугробами, а владельцы пытаются их откопать. Автор видео утверждает, что дело происходит в Шерегеше, не уточняя, о каком именно Шерегеше идет речь — о поселке или об одноименном горнолыжном курорте.

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«У нас за двое суток (суббота и воскресенье — ред.) выпало без малого месячная норма осадков. Это больше 2 метров в Шерегеше, и в Таштаголе до полутора метров. У нас машины выше крыши завалены. Для района (Таштагольского — ред.) это нормально. У нас всегда обильные снегопады. В основном снег так и падает… большими порциями сразу, потом несколько недель может стоять ясная погода, солнечная. Для Шерегеша всегда его много было», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на расчистке дорог в Таштагольском районе задействована 71 единица техники, в Шерегеше (в поселке — ред.) работают восемь снегоуборочных машин. Также техника работает и на горнолыжном курорте.

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«Дороги, прямо скажу, в сложном состоянии, потому что эти два дня чистились только маршруты рейсовых автобусов. У нас полностью был отменен из городских и пригородных маршрутов только один единственный рейс, не смог проехать из-за дорог. А так все ходили в соответствии с расписанием. Единственное, задержки были», — пояснили в пресс-службе.

В администрации добавили, что на горнолыжном курорте ситуация примерно такая же. «И там тоже техника работает. Вчера у нас было три автобуса туристов, по турам выходного дня. Их пропустили. Было, конечно, очень сложно, там и ГАИ подключилось, разруливало ситуацию… Сначала расчистили для автобусов, а потом уже переходили на улицы, где меньший поток. Все, кому нужно было выехать, выехали, никого заблокированными не осталось», — добавили в пресс-службе.

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