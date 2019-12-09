Night Rings pic.twitter.com/oMDuisRqPW— Kevin M. Gill (@kevinmgill) December 6, 2019
В NASA показали Землю с кольцами Сатурна (фото)
Визуализация от инженера из Лаборатории реактивного движения.
Визуализация от инженера из Лаборатории реактивного движения.
Если бы Земля имела кольца, как Сатурн, но выглядела бы примерно так, как на снимках Кевина Джилла.
Джилл работает
Джилл регулярно обрабатывает снимки космических объектов, полученные телескопами или космическими зондами. Не так давно он поделился впечатляющими фото тени Ио на Юпитере, снятой автоматической межпланетной станцией «Юнона».
Анна Лысенко