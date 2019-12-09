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14:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA показали Землю с кольцами Сатурна (фото)

Визуализация от инженера из Лаборатории реактивного движения.

Если бы Земля имела кольца, как Сатурн, но выглядела бы примерно так, как на снимках Кевина Джилла.

Джилл работает инженером-программистом в Лаборатории реактивного движения NASA. Он занимается обработкой данных, изображений и компьютерной графикой. Специалист создал визуализацию с кольцами в фоторедакторе.

Джилл регулярно обрабатывает снимки космических объектов, полученные телескопами или космическими зондами. Не так давно он поделился впечатляющими фото тени Ио на Юпитере, снятой автоматической межпланетной станцией «Юнона».

Анна Лысенко

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