Синоптики предсказали погодные аномалии по всей России
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На большей части территории России температуры превышают норму, и в ближайшие дни подобные аномалии сохранятся, сообщает Гидрометцентр.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На большей части территории России температуры превышают норму, и в ближайшие дни подобные аномалии сохранятся, сообщает Гидрометцентр.
Синоптики отметили, что в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше стандартных значений.
На неделе обширный циклон с севера Атлантики принесет в
«В ближайшие дни циклон будет двигаться на
В Москве, как и в целом в западной части страны, потепление будет умеренным.
Как сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, плюсовая температура продержится в столице до четверга. Погода будет облачная, с небольшими осадками.