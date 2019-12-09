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15:48 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предсказали погодные аномалии по всей России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На большей части территории России температуры превышают норму, и в ближайшие дни подобные аномалии сохранятся, сообщает Гидрометцентр.

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Источник: РИА Новости

Синоптики отметили, что в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше стандартных значений.

На неделе обширный циклон с севера Атлантики принесет в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом, вместе с этим, на восток начнет поступать теплый воздух.

«В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Специалисты отмечают, что почти вся территория страны, за исключением юга Европейской части и некоторых районов Дальнего Востока, окажутся в зоне положительной аномалии.

В Москве, как и в целом в западной части страны, потепление будет умеренным.

Как сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, плюсовая температура продержится в столице до четверга. Погода будет облачная, с небольшими осадками.

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