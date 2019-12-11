Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
25Скончался Юрий Лужков
18:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снежная буря спрятала исландский город под сугробами (фото)

Местные жители оказались заблокированы в домах.

11 декабря исландский город Акюрейри накрыла сильная снежная буря, продолжавшаяся в течение нескольких часов. Началась она еще ночью, так что попасть с утра на работу местные жители уже не могли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В некоторых местах сугробы достигали в высоту полутора метров. Они полностью парализовали движение в городе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Даже местные жители, привыкшие в снежным зимам, таких осадков не ожидали. В соцсетях они публиковали фото и видео гигантских сугробов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Билан спел с младшей сестрой для новогоднего эфира Специально для записи номера Анна прилетела в Россию из США
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Новости партнеров
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Будущее ЦФО зависит от этого. Ответь на вопросы
Популярные темы на «Детях»
Кто кому должен? 281
Правительница на год. Анна Леопольдовна 259
Черная легенда Франции - 2 254
Питание в детском саду и в школе Германии. 209
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»