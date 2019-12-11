Снежная буря спрятала исландский город под сугробами (фото)
Местные жители оказались заблокированы в домах.
Местные жители оказались заблокированы в домах.
11 декабря исландский город Акюрейри накрыла сильная снежная буря, продолжавшаяся в течение нескольких часов. Началась она еще ночью, так что попасть с утра на работу местные жители уже не могли.
В некоторых местах сугробы достигали в высоту полутора метров. Они полностью парализовали движение в городе.
Даже местные жители, привыкшие в снежным зимам, таких осадков не ожидали. В соцсетях они публиковали фото и видео гигантских сугробов.
Екатерина Гура