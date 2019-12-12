Россиян предупредили о волнах холода зимой
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Однако точно предсказать, в какие именно дни их ждать, нельзя, подчеркнул синоптик.
По его словам, главные факторы, влияющие на прогнозы, — индекс североатлантического колебания и индекс арктической осцилляции.
По прогнозам синоптиков, этой зимой будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции.
«Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды», — рассказал Вильфанд, уточнив, что скачки температуры будут наблюдаться не только в московском регионе.
Он пояснил, что есть понятие «первый синоптический район» — в него входят европейская территория России, Западная Сибирь, а также Западная и Восточная Европа. Таким образом, погода будет неоднородной и в Красноярском крае, в Западной Сибири, а также на европейской территории страны.
«Значит, в
А затем, добавил синоптик, процесс сменится прямо противоположным.