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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о волнах холода зимой

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.

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Источник: РИА Новости

Однако точно предсказать, в какие именно дни их ждать, нельзя, подчеркнул синоптик.

По его словам, главные факторы, влияющие на прогнозы, — индекс североатлантического колебания и индекс арктической осцилляции.

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По прогнозам синоптиков, этой зимой будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции.

«Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды», — рассказал Вильфанд, уточнив, что скачки температуры будут наблюдаться не только в московском регионе.

Он пояснил, что есть понятие «первый синоптический район» — в него входят европейская территория России, Западная Сибирь, а также Западная и Восточная Европа. Таким образом, погода будет неоднородной и в Красноярском крае, в Западной Сибири, а также на европейской территории страны.

«Значит, в какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода», — сказал Вильфанд.

А затем, добавил синоптик, процесс сменится прямо противоположным.

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