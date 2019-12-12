Погодные приметы на 12 декабря: наблюдаем за снегом
Если снежинки крупные — скоро потеплеет.
Если снежинки крупные — скоро потеплеет.
12 декабря православные христиане почитают память святого мученика Парамона. На Руси его называли Зимоуказателем, потому что в этот день можно было предсказать погоду на ближайшее время.
Считалось, что если до 12 декабря снег растаял, то зима будет теплой и бесснежной. Если в этот день снег как раз пошел, то в ближайшую неделю ожидаются метели.
Яркие звезды — к похолоданию, тусклые — к теплу. А если заря утром окрашена в красные цвета, то в ближайшие дни следует ждать сильного ветра.
Екатерина Гура