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12:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 12 декабря: наблюдаем за снегом

Если снежинки крупные — скоро потеплеет.

Источник: @rozetsky

12 декабря православные христиане почитают память святого мученика Парамона. На Руси его называли Зимоуказателем, потому что в этот день можно было предсказать погоду на ближайшее время.

Считалось, что если до 12 декабря снег растаял, то зима будет теплой и бесснежной. Если в этот день снег как раз пошел, то в ближайшую неделю ожидаются метели.

Можно присмотреться и к снежинкам. Если они крупные, то через неделю наступит потепление.

Яркие звезды — к похолоданию, тусклые — к теплу. А если заря утром окрашена в красные цвета, то в ближайшие дни следует ждать сильного ветра.

Екатерина Гура

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