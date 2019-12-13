Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Открытие сделали в ходе 99-дневной экспедиции, за время которой моряки прошли более 5,5 тысячи морских миль и обследовали акваторию площадью около семи тысяч квадратных километров в Черном, Средиземном и Красном морях.
Помимо обнаружения новых географических объектов, гидрографы изучили три коралловых острова, отмечается в сообщении.
Предыдущее исследование проводилось в 1911 году, нынешнее поможет заполнить белые пятна на отдельных участках акватории.
Результаты переданы в центральное картографическое производство ВМФ для корректировки навигационных карт.