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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море. Об этом сообщается на сайте Южного военного округа России.

Источник: информационный ресурс "Черноморский флот" / А.Бричевский
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Открытие сделали в ходе 99-дневной экспедиции, за время которой моряки прошли более 5,5 тысячи морских миль и обследовали акваторию площадью около семи тысяч квадратных километров в Черном, Средиземном и Красном морях.

Помимо обнаружения новых географических объектов, гидрографы изучили три коралловых острова, отмечается в сообщении.

Предыдущее исследование проводилось в 1911 году, нынешнее поможет заполнить белые пятна на отдельных участках акватории.

Результаты переданы в центральное картографическое производство ВМФ для корректировки навигационных карт.

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