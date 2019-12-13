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13:23 (мск), источник: РИА Новости

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.

Источник: CC0/jplenio

Отмечается, что самое глубокое место было обнаружено под ледником Денмана в Восточной Антарктиде.

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«Учитывая массу, данные радаров и информацию о движении льда, мы узнали, какое количество льда заполняет каньон, который, согласно нашим подсчетам, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самая глубокая точка на суше», — передает издание слова главы группы ученых Мэтью Морлигэма, работавшего над проектом шесть лет.

«Старые карты показывали менее глубокий каньон, но это было невозможно, чего-то не хватало», — добавил Морлигэм.

В ходе исследования также установлены особенности строения ледников в Антарктиде, которые могут увеличить риск серьезных последствий таяния льдов и отступления ледников.

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