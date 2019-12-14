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11:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 14 декабря: какой будет весна

Уже в середине декабря в народе прогнозировали, когда станет тепло.

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Источник: Агентство «Москва»
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По погоде 14 декабря, в народе — Наума, крестьяне пытались узнать по приметам, как рано отступит зима.

Если в этот день дует северный ветер, весна будет поздней и холодной. К тому же, ветер с севера предвещает сильные морозы уже в ближайшее время.

Если месяц в «рукавицах», то снег сойдет в конце марта. Звезды переливаются на небе — к метели. Глухо слышится собачий лай — к снегопаду.

А теплая погода в этот день предвещает теплую зиму.

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