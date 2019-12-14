Погодные приметы на 14 декабря: какой будет весна
Уже в середине декабря в народе прогнозировали, когда станет тепло.
Уже в середине декабря в народе прогнозировали, когда станет тепло.
По погоде 14 декабря, в народе — Наума, крестьяне пытались узнать по приметам, как рано отступит зима.
Если в этот день дует северный ветер, весна будет поздней и холодной. К тому же, ветер с севера предвещает сильные морозы уже в ближайшее время.
Если месяц в «рукавицах», то снег сойдет в конце марта. Звезды переливаются на небе — к метели. Глухо слышится собачий лай — к снегопаду.
А теплая погода в этот день предвещает теплую зиму.