Лучше снег да вьюга. Как тёплая зима влияет на здоровье человека

— Опасность европейской зимы сильно преувеличена — мягкий климат с небольшими колебаниями температуры для организма более комфортен, чем резко континентальный, — рассказывает профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко. — К тому же существует группа заболеваний, которые обостряются в морозную погоду, и для пациентов, страдающих ими, европейский вариант зимы даёт возможность прожить холодное время года без осложнений. К таким заболеваниям относятся:
- Бронхиальная астма — у людей с этим недугом при попадании холодного воздуха возникает сужение просвета мелких бронхов, которое сопровождается отёком их слизистой оболочки (бронхоспазм). В результате возникают одышка, удушье, боль в груди, хрипы, нарастающее чувство тревоги, невозможность выдохнуть и откашлять мокроту. Бронхоспазм может привести к нарушениям дыхания и требует вызова скорой помощи, поскольку купировать это состояние иногда возможно только в условиях стационара.
- Холодовой дерматит — разновидность аллергической реакции. В морозную погоду у пациентов, страдающих этим недугом, на коже появляются бляшки розового цвета, которые зудят, трескаются и покрываются корочками. Как правило, это сопровождается слезотечением, насморком и отёком слизистых. Эти симптомы самостоятельно проходят, когда температура воздуха повышается.
- Псориаз — тяжёлое системное заболевание, которое обостряется в холодную погоду при низкой влажности воздуха.
- Болезни сердца — еврозима для сердечников тоже не подарок, однако мороз для них на порядок опаснее. Исследование японских учёных показало, что в холодную погоду количество инфарктов миокарда возрастает на 10%. Причина — рефлекторный спазм сердечных артерий, вызванный стужей. К тому же на холоде кровь становится более вязкой и сердцу труднее толкать её по сосудам.
- Солнечный морозный день, как правило, отмечается высоким атмосферным давлением, которое вызывает изменения в тонусе сосудов, повышает свёртываемость крови и, соответственно, склонность к тромбообразованию. Особенно опасны «мороз и солнце» для пациентов с нарушениями в сосудах головного мозга, поскольку в такое время возрастает риск инсультов.
- Тяжелее всего в стужу приходится гражданам со стенокардией. Одна из разновидностей этого заболевания так и называется — «стенокардия холода». Людям с этим диагнозом не рекомендуется в морозную погоду выходить из дома без особой нужды. А «вишнёвая» зима не накладывает на них никаких ограничений.
В зимний холод — всякий молод.
Однако большинство людей предпочли бы мороз и стужу, чем постоянную оттепель и распутицу. Ведь в это время резко увеличивается число пациентов с простудой и гриппом. Вирусы и микробы боятся мороза. Стужа дезинфицирует воздух и повышает защитные силы организма. Во время оттепели патогенные микроорганизмы чувствуют себя как рыба в воде.
Ещё одна причина ухудшения самочувствия в слякотное время года — колебания атмосферного давления.
Сырая пасмурная погода сопровождается низким атмосферным давлением, которое не менее опасно, чем высокое. В такие дни количество обращений за медицинской помощью к терапевтам, неврологам и кардиологам традиционно растёт.
У гипотоников (людей с низким артериальным давлением) оно понижается ещё сильнее, что сопровождается слабостью, апатией, сонливостью, головокружением, тошнотой, а в тяжёлых случаях — обмороками.
У пациентов с сердечной патологией в это время возникают слабость, одышка, отёки, онемение конечностей, нарушения сердечного ритма.
Низкое атмосферное давление традиционно считается одним из спусковых механизмов мигрени (приступов сильной головной боли), а повышенная влажность воздуха — болезни суставов.
В слякоть и распутицу люди, у которых когда-либо были переломы, обычно могут точно указать место травмы, даже если она была в далёком детстве.
Слякоть за окном в тёмное время года не повышает настроения. Симптомы фотозависимой депрессии — тревожность, страхи, апатия, упадническое настроение — могут в такое время отмечаться даже у психически здоровых людей, а у пациентов с неуравновешенной психикой возможны срывы — приступы немотивированного страха и агрессии.
100 бед — один ответ
«Во-первых, помните: ни один здоровый человек не заболел и не умер от плохой погоды, — предупреждает врач-терапевт высшей категории Мария Королёва.
Официальная медицина не признаёт метеозависимость самостоятельным заболеванием.
Нарушением адаптации организма к погодным условиям обычно страдают пациенты с хроническими недугами (например, среди пациентов кардиологов их 75%). Поэтому лучший способ противостоять ухудшению самочувствия в нетрадиционную погоду — это точно следовать указаниям своего лечащего врача и своевременно (а при возможности и заблаговременно) принимать назначенные им лекарства".
Адаптационные возможности организма находятся в прямой зависимости от образа жизни. Невыспавшемуся голодному человеку серый день покажется чёрным. Чтобы противостоять капризам погоды, старайтесь спать не менее 8 часов в день, как минимум 1,5 часа проводить на свежем воздухе, питаться правильно и по часам. Несмотря на то что эти советы звучат как прописные истины, они работают!
Пациентам с гипотонией, чтобы не раскисать, лучше начать хмурый день бодро — с контрастного душа и чашки крепкого чая или кофе.
Унять головную боль помогают эфирные масла — лаванды, лимона, мяты. Если вас донимает мигрень — не выходите из дома без шапки. Местное переохлаждение может вызвать спазм сосудов.
Яркое освещение в квартире отчасти поможет компенсировать нехватку солнца. Хмурый день — не лучшее время для экономии электроэнергии. Включите все лампы, бра и торшеры, которые есть в доме.
Быстро обеспечить прилив сил способны физические упражнения. Лучше всего, если они будут выполняться на свежем воздухе. Единственное условие — правильная одежда.
Следите за прогнозом погоды — это поможет вам встретить температурные катаклизмы во всеоружии (о том, на какие показатели обращать внимание, — см. инфографику).
Кости ломят — к непогоде?
Изменения погоды всегда сопровождаются изменениями атмосферного давления, магнитного поля земли, температуры воздуха, влажности и т. д. Всё это воздействует на организм, в первую очередь на сосуды, как на крупные, так и на капилляры. В зонах старых, сросшихся переломов и в суставах, поражённых артрозом, и без того всегда присутствуют нарушения кровоснабжения костной ткани, а дополнительные нарушения кровоснабжения, вызванные погодными изменениями, приводят к усилению болей.
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