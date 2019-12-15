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09:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 15 декабря: наблюдаем за кошками

Они покажут, будут ли морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 66% 753 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2019

В народе 15 декабря наблюдали за животными, чтобы узнать, какая погода будет в ближайшие дни.

Жители каких регионов самые удачливые?

Если кошка спит весь день — будет стужа. Куры рано садятся на насест, а гуси прячут голову под крыло — следует ждать морозов. А вот если морозным утром петух запел раньше обычного — идет потепление.

Наблюдали и за небом. Если вокруг луны замечали круг, то в ближайшее время будет сильная метель. Ярко сияют звезды — температура понизится.

Делали также долгосрочные прогнозы. Если день ненастный, то такая же погода продержится до конца января. Много снега — летом будет много сочной травы. Морозные рисунки на стекле — к ранней весне.

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