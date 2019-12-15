Погодные приметы на 15 декабря: наблюдаем за кошками
Они покажут, будут ли морозы.
Они покажут, будут ли морозы.
В народе 15 декабря наблюдали за животными, чтобы узнать, какая погода будет в ближайшие дни.
Если кошка спит весь день — будет стужа. Куры рано садятся на насест, а гуси прячут голову под крыло — следует ждать морозов. А вот если морозным утром петух запел раньше обычного — идет потепление.
Наблюдали и за небом. Если вокруг луны замечали круг, то в ближайшее время будет сильная метель. Ярко сияют звезды — температура понизится.
Делали также долгосрочные прогнозы. Если день ненастный, то такая же погода продержится до конца января. Много снега — летом будет много сочной травы. Морозные рисунки на стекле — к ранней весне.