Ученые недооценили «мертвые зоны» в морях
Они могут быть намного больше, чем предполагалось.
Они могут быть намного больше, чем предполагалось.
Изучающие «мертвые зоны» мирового океана ученые пришли к выводу, что их масштабы могут быть намного крупнее, говорится в исследовании, опубликованном в Global Biogeochemical Cycles.
Речь идет о больших площадях в морях и океанах, которые содержат очень мало кислорода или не содержат его вообще. Это делает невозможным выживание здесь большинства морских обитателей. Крупнейшая «мертвая зона» находится в Аравийском море. По площади она превышает американский штат Флорида.
В последние годы «мертвые зоны» резко выросли:
Проанализировав образцы со дна Аравийского моря, международная группа исследователей во главе с биогеохимиком Сабиной Ленгер из Плимутского Университета (Великобритания) обнаружила, что при оценке масштабов «мертвых зон» до сих пор не учитывался важный фактор.
Анаэробные бактерии могут быть причиной одной пятой органического вещества на морском дне, считают ученые.
«Люди недооценили степень истощения кислорода, которое ждет нас в нагревающимся мире», — подытожила Ленгер.
Анна Лысенко