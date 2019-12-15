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10:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые недооценили «мертвые зоны» в морях

Они могут быть намного больше, чем предполагалось.

Источник: AP 2019

Изучающие «мертвые зоны» мирового океана ученые пришли к выводу, что их масштабы могут быть намного крупнее, говорится в исследовании, опубликованном в Global Biogeochemical Cycles.

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Речь идет о больших площадях в морях и океанах, которые содержат очень мало кислорода или не содержат его вообще. Это делает невозможным выживание здесь большинства морских обитателей. Крупнейшая «мертвая зона» находится в Аравийском море. По площади она превышает американский штат Флорида.

В последние годы «мертвые зоны» резко выросли: из-за загрязнения прибрежных вод питательными веществами (например, азотом и фосфором) усиливается цветение водорослей. Они потребляют огромное количество кислорода, а продукты их разложения попадают на морское дно, потребляя еще больше кислорода и делая воду токсичной.

Проанализировав образцы со дна Аравийского моря, международная группа исследователей во главе с биогеохимиком Сабиной Ленгер из Плимутского Университета (Великобритания) обнаружила, что при оценке масштабов «мертвых зон» до сих пор не учитывался важный фактор.

Речь идет об анаэробных бактериях, которым для жизни не нужен кислород. Обитая в «мертвых зонах», они потребляют углерод и оставляют углеродный след. Он вводит в заблуждение ученых, которые предполагают, что его оставили фотосинтетики, потребляющие кислород.

Анаэробные бактерии могут быть причиной одной пятой органического вещества на морском дне, считают ученые.

«Люди недооценили степень истощения кислорода, которое ждет нас в нагревающимся мире», — подытожила Ленгер.

Анна Лысенко

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