В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Второй зимний месяц в Москве обещает быть не холодным. Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме.
Второй зимний месяц в Москве обещает быть не холодным. Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме.
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус. При этом надо понимать, что для Москвы среднесуточная температура — это минус 9,3 градуса. Нормальные ночные температуры составляют минус 10−15 градусов, а дневные — минус 5−10 градусов. Норма осадков — 42 мм, а средняя высота снега — около 40 сантиметров.
Выше нормы также ожидается на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области), на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии.
А ниже нормы может быть на западе Мурманской области, на севере и
В центральных областях пока прогнозируется много осадков, то есть возможны снегопады. А мало осадков, скорее всего, будет за Уралом, на юге Западной Сибири, в центральной Сибири, в западных и
В феврале и марте на всей европейской территории (и в Москве в том числе) температура будет около нормы. Прогнозы пока предварительные. Уточненный прогноз на январь выйдет в последних числах декабря.