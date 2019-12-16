Появилось видео землетрясения в Филиппинах
Страна переживает уже второй удар стихии за месяц.
Страна переживает уже второй удар стихии за месяц.
Очевидцы делятся в Сети видеозаписями землетрясения магнитудой 6,8 баллов, которое произошло в Филиппинах 15 декабря.
Эпицентр располагался в 5 километрах к
На одном из роликов взрывается электротрансформатор, на другом бассейн бурлит, словно море во время шторма. Люди в панике покидают помещения, многие плачут или молятся.
Страна переживает уже второй удар стихии за короткое время. В начале декабря Филиппины пострадали от мощного тайфуна «Каммури» — на острове Лузон были эвакуированы около 200 тысяч человек.
Анна Лысенко