Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
10:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Появилось видео землетрясения в Филиппинах

Страна переживает уже второй удар стихии за месяц.

Очевидцы делятся в Сети видеозаписями землетрясения магнитудой 6,8 баллов, которое произошло в Филиппинах 15 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от городка Магсайсай. Жертвами стихии стали как минимум 3 человека, сообщают местные власти. Около 40 человек пострадали.

На одном из роликов взрывается электротрансформатор, на другом бассейн бурлит, словно море во время шторма. Люди в панике покидают помещения, многие плачут или молятся.

Страна переживает уже второй удар стихии за короткое время. В начале декабря Филиппины пострадали от мощного тайфуна «Каммури» — на острове Лузон были эвакуированы около 200 тысяч человек.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Не менее 17 человек стали жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах
Во время загрузки произошла ошибка.
4 декабря© Ньюстюб
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
3 способа узнать, кто звонит с неизвестного номера Защита от нежелательных звонков
Кино
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет От пронзительного рассказа о молодых фронтовичках и ленинградского «Титаника» до кровавой Афганской войны и трагических событий в Югославии — переживаем самые печальные страницы истории в отечественных военных драмах последних лет
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 230
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 131
Что такое статистика и с чем ее едят? 99
Наш разорительный ТАВКР надо посадить на мель в проливе Невельского 93
Новости партнеров
5 приемов, которые остановят старость
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
5 критических ошибок, которые приводят к аварии
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»