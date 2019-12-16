В Сети делятся снимками «ледяной шерсти» в лесу (фото)
Увидеть ее можно в начале зимы.
Увидеть ее можно в начале зимы.
В соцсетях пользователи делятся фотографиями, на которых запечатлена так называемая «ледяная шерсть», или «ледяная борода».
Этот феномен можно встретить в начале зимы в лесу между 45 и 55 градусами северной широты. «Ледяная шерсть» — продукт совместного творения гриба Exidiopsis effusa и особых погодных условий.
Если температура около нуля держится минимум несколько часов, на влажной гниющей древесине появляются кристаллики льда. Грибок использует эти кристаллы как строительный материал и начинает возводить тончайшие структуры. В итоге получается совершенно невероятная «ледяная шерсть».
Волоски могут достигать в длину 20 сантиметров, а по толщине они близки к человеческим волосам.
Недавний химический анализ показал: когда E. effusa разлагает древесину, он вырабатывает сложные молекулы, такие как лигнин и танин, которые могут смешиваться с жидкой водой и препятствовать слипанию ледяных нитей.
Анна Лысенко