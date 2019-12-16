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12:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сети делятся снимками «ледяной шерсти» в лесу (фото)

Увидеть ее можно в начале зимы.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями, на которых запечатлена так называемая «ледяная шерсть», или «ледяная борода».

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Этот феномен можно встретить в начале зимы в лесу между 45 и 55 градусами северной широты. «Ледяная шерсть» — продукт совместного творения гриба Exidiopsis effusa и особых погодных условий.

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Если температура около нуля держится минимум несколько часов, на влажной гниющей древесине появляются кристаллики льда. Грибок использует эти кристаллы как строительный материал и начинает возводить тончайшие структуры. В итоге получается совершенно невероятная «ледяная шерсть».

Волоски могут достигать в длину 20 сантиметров, а по толщине они близки к человеческим волосам.

Недавний химический анализ показал: когда E. effusa разлагает древесину, он вырабатывает сложные молекулы, такие как лигнин и танин, которые могут смешиваться с жидкой водой и препятствовать слипанию ледяных нитей.

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Анна Лысенко

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