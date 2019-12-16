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14:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мир в огне: ученые создали карту со всеми пожарами 2019 года (видео)

Инициатива должна помочь правительствам и компаниям в борьбе со стихийными бедствиями.

Ученые показали в одном ролике все крупные пожары, которые произошли на Земле за последние 12 месяцев.

Они использовали данные спутников, полученные Службой мониторинга атмосферы «Коперник». В 92-секундном ролике одни регионы горят практически без перерыва, другие то вспыхивают, то гаснут.

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В 2019 году крупными лесными пожарами были охвачены Калифорния, Аляска, Сибирь, Австралия, Канада, Индонезия и другие регионы и страны. Их масштабы возросли по сравнению с предыдущими годами. В некоторых районах, включая Европу и африканские тропики, активность лесных пожаров немного снизилась.

Анна Лысенко

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