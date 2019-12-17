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13:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 декабря: можно узнать, какой будет весна

Начинаются трескучие морозы.

Источник: @anniespratt

17 декабря православная церковь почитает память великомученицы Варвары. На Руси верили, что с Варвариного дня по земле начинает ходить Дед Мороз, который своим дыханием или ударом посоха наметает сугробы и призывает вьюги. Поэтому из дома без особой надобности старались не выходить.

По народным приметам в этот день можно определить, какой будет весна. Если на Варвару на улице мороз, то весна будет холодной.

Яркое звездное небо сулит затяжную и пасмурную весну, а тусклое небо — раннюю и солнечную.

Также есть много примет, которые помогут определить погоду на ближайшие дни.

Если на Варвару стоит ясная и безоблачная погода, стоит готовиться к морозам. Облачная погода обещает снег. Морозный день — к затяжным холодам. А красный закат — к ясной погоде.

Екатерина Гура

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