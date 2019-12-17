Погодные приметы на 17 декабря: можно узнать, какой будет весна
Начинаются трескучие морозы.
Начинаются трескучие морозы.
17 декабря православная церковь почитает память великомученицы Варвары. На Руси верили, что с Варвариного дня по земле начинает ходить Дед Мороз, который своим дыханием или ударом посоха наметает сугробы и призывает вьюги. Поэтому из дома без особой надобности старались не выходить.
По народным приметам в этот день можно определить, какой будет весна. Если на Варвару на улице мороз, то весна будет холодной.
Также есть много примет, которые помогут определить погоду на ближайшие дни.
Если на Варвару стоит ясная и безоблачная погода, стоит готовиться к морозам. Облачная погода обещает снег. Морозный день — к затяжным холодам. А красный закат — к ясной погоде.
Екатерина Гура