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10:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 декабря: запел снегирь — жди вьюги

Определяем погоду на ближайшие дни.

Источник: @sixstreetunder

18 декабря православная церковь почитает память святого Саввы. Наши предки верили, что на Савву всегда усиливается мороз, а потому старались не выходить из дома без надобности и раньше ложиться спать.

По народным приметам в этот день можно было определить, какой будет погода в ближайшие дни.

Например, если на замерзших окнах тает снег, то скоро придет потепление. Если снегирь на Савву начал петь, то следует ждать вьюгу и снег.

Погоду можно было определить и по печному дыму. Если в безветренную погоду он идет столбом, то будет мороз, если идет в разные стороны — это к ненастной погоде, а если стелется по земле — к снегу.

Екатерина Гура

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