Погодные приметы на 18 декабря: запел снегирь — жди вьюги
Определяем погоду на ближайшие дни.
Определяем погоду на ближайшие дни.
18 декабря православная церковь почитает память святого Саввы. Наши предки верили, что на Савву всегда усиливается мороз, а потому старались не выходить из дома без надобности и раньше ложиться спать.
По народным приметам в этот день можно было определить, какой будет погода в ближайшие дни.
Например, если на замерзших окнах тает снег, то скоро придет потепление. Если снегирь на Савву начал петь, то следует ждать вьюгу и снег.
Погоду можно было определить и по печному дыму. Если в безветренную погоду он идет столбом, то будет мороз, если идет в разные стороны — это к ненастной погоде, а если стелется по земле — к снегу.
Екатерина Гура