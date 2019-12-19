«Инопланетный пейзаж» удалось запечатлеть туристу во Франции
Удивительная природа.
Удивительная природа.
Пользователь Instagram опубликовал невероятные кадры, сделанные на горнолыжной станции Валь Торанс во Франции в середине декабря.
На высоте 2,3 тысячи метров он снял солнечное гало — завораживающее природное явление.
Радужные светящиеся круги вокруг солнца появляются тогда, когда световые лучи преломляются кристаллами льда, находящимися в низких слоях атмосферы или перистых облаках.
На снимках можно увидеть практически классический пример солнечного гало. И выглядит оно словно картинка из космоса.
Екатерина Гура