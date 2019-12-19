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17:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Инопланетный пейзаж» удалось запечатлеть туристу во Франции

Удивительная природа.

Пользователь Instagram опубликовал невероятные кадры, сделанные на горнолыжной станции Валь Торанс во Франции в середине декабря.

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На высоте 2,3 тысячи метров он снял солнечное гало — завораживающее природное явление.

Радужные светящиеся круги вокруг солнца появляются тогда, когда световые лучи преломляются кристаллами льда, находящимися в низких слоях атмосферы или перистых облаках.

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На снимках можно увидеть практически классический пример солнечного гало. И выглядит оно словно картинка из космоса.

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Екатерина Гура

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