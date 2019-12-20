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10:59 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд назвал регионы, где бушуют сильные ветры

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Кроме Москвы и Подмосковья, сильные ветры в настоящее время наблюдаются в Поволжье и на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

Двадцатого декабря в Москве и области было объявлено штормовое предупреждения из-за сильного ветра.

«В Поволжье комплекс неблагоприятных явлений. Например, в Башкортостане и сильный снег, и мокрый снег, и усиление ветра до 22 метров в секунду, значит, метель. На дорогах снежные заносы и гололедица. Аналогичная ситуация в Татарстане. Очень сильные осадки и гололедица в Оренбурге и ветер до 23 метров в секунду. Не очень спокойная ситуация на юге Западной Сибири, в республике Алтай, в Омской области. Там ветер, метель, сильный снег», — сказал Вильфанд.

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