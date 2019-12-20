Погодные приметы на 20 декабря: смотрим на небо
Солнце и облака помогут сделать прогноз на ближайшие дни и предстоящее лето.
Солнце и облака помогут сделать прогноз на ближайшие дни и предстоящее лето.
20 декабря православная церковь почитает память святого Амвросия Медиоланского. Этот день на Руси считался окончанием первых зимних праздников: до Рождества наши предки держали пост и занимались домашними делами.
По различным приметам в этот день можно было определить погоду не только на зиму, но и на предстоящее лето, что было особенно важно для планирования сельскохозяйственных работ.
По другим природным явлениям можно определить погоду на ближайшее время. Так, если солнце днем находится в дымке — стоит ждать вьюги. Много облаков на небе — к обильному снегопаду.
Если на улице 20 декабря стоит ясная погода, а небо абсолютно чистое — стоит ждать морозов. Холода также предвещает кошка, которая в течение дня пьет много воды.
Екатерина Гура