Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 годаВспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
19:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показала радужные облака на Алтае

Очень живописное явление природы.

Фотограф Светлана Казина из Алтайского края специализируется на съемке пейзажей и астрофото, сделанных преимущественно в ее родном регионе.

Недавно Светлана сделала абсолютно волшебные кадры, которые кажутся нереальными. Над вершиной горы Белуха на Алтае она сфотографировала яркие радужные облака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это довольно редкое явление, при котором тонкие облака, находящиеся вблизи солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Они образуются благодаря крошечным каплям воды или кристаллов льда в облаках, которые и рассеивают свет. А потому радужные облака обычно появляются на небе осенью или зимой.

Например, такие сказочные облака удалось снять в начале ноября фотографу в Испании.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Авто
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь Помимо визуального осмотра сотрудники ГИБДД будут предлагать водителям пройти экспресс-тесты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Выяснилось, кто виноват в смерти Лужкова
Заворотнюк успела написать пару слов из больницы
Миллионы поклонников прощаются с любимой певицей
Что случилось с Батуриной после смерти Лужкова
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Новости партнеров
У известной российской певицы отказали почки
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Негласное правило. Конкурс «Лидеры России» пройдет честно
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»