Фотограф показала радужные облака на Алтае
Очень живописное явление природы.
Очень живописное явление природы.
Фотограф Светлана Казина из Алтайского края специализируется на съемке пейзажей и астрофото, сделанных преимущественно в ее родном регионе.
Недавно Светлана сделала абсолютно волшебные кадры, которые кажутся нереальными. Над вершиной горы Белуха на Алтае она сфотографировала яркие радужные облака.
Это довольно редкое явление, при котором тонкие облака, находящиеся вблизи солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Они образуются благодаря крошечным каплям воды или кристаллов льда в облаках, которые и рассеивают свет. А потому радужные облака обычно появляются на небе осенью или зимой.
Например, такие сказочные облака удалось снять в начале ноября фотографу в Испании.
Екатерина Гура