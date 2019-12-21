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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Норвегия из космоса оказалась похожа на новогоднее украшение

Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал завораживающий снимок Тромсе — крупнейшего города на севере Норвегии.

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Источник: ESA
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На фото причудливо сочетаются красный и белый цвета, напоминая о елочных игрушках и костюме Деда Мороза.

Европейское космическое агентство, которое обнародовало снимок, уточнило: при его обработке использовался инфракрасный канал, поэтому вся растительность кажется ярко-красной. А снег в горах остался белым, как и был.

Центр города Тромсе находится на небольшом острове Тромсёя, почти в 400 км севернее полярного круга. Сюда приезжают наблюдать за северным сиянием и посетить самый северный в мире ботанический сад.

Анна Лысенко

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