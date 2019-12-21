Норвегия из космоса оказалась похожа на новогоднее украшение
Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал завораживающий снимок Тромсе — крупнейшего города на севере Норвегии.
Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал завораживающий снимок Тромсе — крупнейшего города на севере Норвегии.
На фото причудливо сочетаются красный и белый цвета, напоминая о елочных игрушках и костюме Деда Мороза.
Европейское космическое агентство, которое обнародовало снимок, уточнило: при его обработке использовался инфракрасный канал, поэтому вся растительность кажется
Центр города Тромсе находится на небольшом острове Тромсёя, почти в 400 км севернее полярного круга. Сюда приезжают наблюдать за северным сиянием и посетить самый северный в мире ботанический сад.
Анна Лысенко