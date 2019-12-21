Ученые: примерно 100 звезд в небе загадочно исчезли

Группа исследователей из проекта «Исчезающие и появляющиеся источники за столетие наблюдений» проверила, действительно ли все эти звезды исчезают бесследно.
«Найти исчезнувшую звезду — или звезду, которая появилась из ниоткуда — было бы ценнейшим открытием и, несомненно, означало бы новую астрофизику», — говорит Беатрис Вильярроэль, физик-теоретик из Стокгольмского университета.
Ученые сравнили 600 миллионов звезд в каталоге USNO с коллекцией, созданной системой Pan-STARR Гавайского университета. Данные этих каталогов собирались около 50 лет.
Сперва они обнаружили примерно 151 тысячу кандидатов в «исчезнувшие звезды». Затем это число было сужено до 23,7 тысяч. Оказалось, что многие просто переместились дальше, чем ожидалось.
Команда удалила изображения с дефектами, по поводу которых нельзя было сделать однозначные заключения, а также отсеяла звезды по краям снимков, которые могли оказаться шумом на изображении.
Наконец у исследователей осталось всего около 100 действительно «исчезнувших» звезд, отследить которые не удалось ни в одном из каталогов.
Существует несколько объяснений их исчезновения. Согласно первому, некоторые объекты в космосе иногда вспыхивают достаточно ярко, чтобы их можно было заметить, но затем снова уменьшают яркость на несколько величин. Вторая гипотеза заключается в том, что это лишь «царапины» или шум на снимках. Или же эти звезды могли переместиться на очень далекое расстояние и перестали быть видимыми для телескопов.
Все эти версии нужно будет проверить, прежде чем заявлять об открытии новых необычных звезд, подытожили астрофизики.