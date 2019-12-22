Погодные приметы на 22 декабря: зимнее солнцестояние
В этот день можно узнать о погоде на январь.
В этот день можно узнать о погоде на январь.
В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на утро 22 декабря. Ночь накануне была самой длинной в году. К примеру, в Москве она составила примерно 17,5 часов.
Для самого короткого дня года существуют свои приметы. Если на деревьях иней — будет высокий урожай зерновых. Считалось также, какая погода 22 декабря, такая и в канун Нового года.
В народе наблюдали за погодой в ближайшие 12 дней. Верили, что такая же погода будет и в следующие 12 месяцев: 22 декабря «соответствовало» январю, 23 декабря — февралю и так далее.