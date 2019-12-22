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09:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 22 декабря: зимнее солнцестояние

В этот день можно узнать о погоде на январь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 80% 772 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на утро 22 декабря. Ночь накануне была самой длинной в году. К примеру, в Москве она составила примерно 17,5 часов.

Для самого короткого дня года существуют свои приметы. Если на деревьях иней — будет высокий урожай зерновых. Считалось также, какая погода 22 декабря, такая и в канун Нового года.

В народе наблюдали за погодой в ближайшие 12 дней. Верили, что такая же погода будет и в следующие 12 месяцев: 22 декабря «соответствовало» январю, 23 декабря — февралю и так далее.

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