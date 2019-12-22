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15:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили похожую на Землю планету

Она находится на расстоянии 66,5 световых лет.

Источник: Reuters

Астрономы нашли экзопланету, похожую по размерам на Землю, сообщает Американское астрономическое общество.

Планета GJ1252b находится относительно недалеко от нас — на расстоянии в 66,5 световых лет. Она вращается вокруг карлика GJ1252, размер и масса которого в 2,5 раза меньше, чем у Солнца.

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GJ1252b примерно в 1,2 раза больше Земли и вдвое тяжелее.

Поскольку планеты обычно маленькие и тусклые, находить их непросто, особенно, если они вращаются вокруг небольшой звезды. Поэтому открытие GJ1252b очень важно для астрономов.

Ученые открывают экзопланеты с 1992 года. На данный момент обнаружено уже около 4100 планет за пределами Солнечной системы. Эти знания необходимы для поиска пригодных для жизни миров.

Анна Лысенко

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