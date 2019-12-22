Ученые обнаружили похожую на Землю планету
Она находится на расстоянии 66,5 световых лет.
Она находится на расстоянии 66,5 световых лет.
Астрономы нашли экзопланету, похожую по размерам на Землю, сообщает Американское астрономическое общество.
Планета GJ1252b находится относительно недалеко от нас — на расстоянии в 66,5 световых лет. Она вращается вокруг карлика GJ1252, размер и масса которого в 2,5 раза меньше, чем у Солнца.
GJ1252b примерно в 1,2 раза больше Земли и вдвое тяжелее.
Поскольку планеты обычно маленькие и тусклые, находить их непросто, особенно, если они вращаются вокруг небольшой звезды. Поэтому открытие GJ1252b очень важно для астрономов.
Ученые открывают экзопланеты с 1992 года. На данный момент обнаружено уже около 4100 планет за пределами Солнечной системы. Эти знания необходимы для поиска пригодных для жизни миров.
Анна Лысенко