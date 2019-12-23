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08:03 (мск), источник: Российская газета

Температура за несколько дней до Нового года опустится ниже 40 градусов

Пока в центральной части европейской территории температура устанавливает рекорд за рекордом по декабрьскому теплу, в азиатской части страны морозы крепчают.

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Источник: Reuters

Совсем не повезло в нынешнем году Сибири — зима туда пришла рано, всерьез и надолго. Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на юге Западной Сибири в начале недели будет минус 11−16 ночью и минус 7−12 днем. В первой половине недели в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях пройдет снег, возможны метели. В центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области морозы из-за сибирского антициклона крепче — ночью около минус 30 градусов, днем минус 20.

На юге Урала очередное похолодание с ночными температурами до минус 21 градуса. Днем минус 4−9 градусов. Морозная погода с небольшими колебаниями удержался до середины недели.

На Дальнем Востоке сильные морозы на севере Амурской области — ночью до минус 48 градусов. Это ниже нормы для этих регионов. Морозно на юге Якутии — ночью и днем температура ниже минус 40 градусов. На юге Дальнего Востока тоже очень холодно — ночью до минус 34 градусов. Днем на 10 градусов теплее. В Приморье минус 8−13 градусов.

В Москве неделя начнется с очень теплой погоды — до плюс 8 градусов. Примерно такая же погода сохранится и вторник. Но это еще не рекорд — самая высокая температура 24 декабря была в Москве в 2015 году — плюс 9,1 градуса. А вот 25 декабря в течение суток температура будет колебаться от ноля до плюс пяти, то есть немного похолодает.

2015 год был довольно теплым, напоминает синоптик. Именно в последних числах декабря и устанавливались температурные рекорды. В нынешнем декабре температура соответствует первой декаде апреля. И до 29 декабря снег не прогнозируется. При этом в последних числах года все-таки есть тенденция к небольшому похолоданию.

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