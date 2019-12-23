Погодные приметы на 23 декабря: ясная погода — к морозам
Определяем погоду по звездам.
Определяем погоду по звездам.
23 декабря православная церковь почитает память святого Мины. На Руси верили, что если в этот день на улице стоит ясная погода, то скоро придут сильные морозы. А если погода сухая и ветреная — лето будет засушливым.
Мерцающие и яркие звезды на небе также предвещают скорые холода, а если при этом они кажутся маленькими, то следует готовиться к снегопаду.
Если на небе на Мину много белых облаков — грядут морозные дни. Такой же прогноз можно сделать и наблюдая за сороками: если они летают рядом с домами или прячутся под крышей, то в ближайшие дни стоит готовится к ухудшению погоду.
Екатерина Гура