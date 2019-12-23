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11:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австралии появился огненный «водопад» (видео)

Устрашающее зрелище.

Очевидцы сняли на видео, как лесной пожар охватывает склон горы Госперс в австралийских Голубых горах, создавая иллюзию огненного водопада.

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Лесные пожары свирепствуют на юго-востоке Австралии уже несколько месяцев. Погибло 10 человек и множество животных.

Пламя на горе Госперс простиралось на 2 тысячи квадратных километров. В начале декабря оно выжгло долину и затем охватило склоны. На борьбу с огнем брошены все силы. Пожарным помогают местные жители.

Голубые горы — один из самых популярных туристических маршрутов Австралии. По данным экспертов, им нанесен огромный ущерб.

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Анна Лысенко

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