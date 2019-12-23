В Австралии появился огненный «водопад» (видео)
Устрашающее зрелище.
Устрашающее зрелище.
Очевидцы сняли на видео, как лесной пожар охватывает склон горы Госперс в австралийских Голубых горах, создавая иллюзию огненного водопада.
Лесные пожары свирепствуют на
Пламя на горе Госперс простиралось на 2 тысячи квадратных километров. В начале декабря оно выжгло долину и затем охватило склоны. На борьбу с огнем брошены все силы. Пожарным помогают местные жители.
Голубые горы — один из самых популярных туристических маршрутов Австралии. По данным экспертов, им нанесен огромный ущерб.
Анна Лысенко