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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Венеция переживает новое наводнение

Город стремительно теряет туристов.

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Спустя всего несколько недель после исторического наводнения в Венеции улицы города снова затоплены.

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Утром 23 декабря вода во время прилива поднялась на 1,44 метра, сообщают итальянские СМИ. Сам город находится на высоте около метра над уровнем моря, так что он оказался затоплен не меньше, чем на 40 сантиметров.

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Как сообщалось, в начале ноября Венецию настигло сильнейшее наводнение за полвека. Вода поднялась до отметки 1,87 метра. Городские власти оценили ущерб в 1 млрд евро. Пострадали дома, предприятия, исторические памятники.

На прошлой неделе городская ассоциация отельеров заявила, что бронирование отелей упало на 45 процентов за 30 дней.

По данным ассоциации, в прошлом году Венецию посетил 31 миллион туристов, но 20 миллионов провели там всего один день, и только 11,5 миллиона остановились в историческом центре.

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Анна Лысенко

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15:57 (мск)© Ньюстюб
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