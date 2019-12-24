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11:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 декабря: определяем погоду по солнцу

Также можно понаблюдать за поведением животных и птиц.

Источник: @chuttersnap

24-го декабря православные христиане почитают память святых Данилы, Луки и Никона. В народе этот день получил название Никонов.

На Руси на Никона было принято разжигать костры, чтобы помочь солнцу задержаться на небе подольше. Также по солнцу прогнозировали погоду на ближайшее время.

Так, если на Никона ясный день и солнце на небе видно хорошо, то скоро придут морозы. Если солнечные лучи стремятся вверх — это к стуже, а вниз — к метели.

Существуют и другие народные приметы, по которым можно узнать погоду. Например, если вороны к вечеру начали беспокоится, громко каркать и перелетать с места на место, то скоро будет метель. Несколько белок залезают в одно дупло — к сильным морозам. Кошки в доме прячутся по углам и в укромных местах — к сильному похолоданию.

Екатерина Гура

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