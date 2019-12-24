Народные приметы на 24 декабря: определяем погоду по солнцу
Также можно понаблюдать за поведением животных и птиц.
Также можно понаблюдать за поведением животных и птиц.
24-го декабря православные христиане почитают память святых Данилы, Луки и Никона. В народе этот день получил название Никонов.
На Руси на Никона было принято разжигать костры, чтобы помочь солнцу задержаться на небе подольше. Также по солнцу прогнозировали погоду на ближайшее время.
Существуют и другие народные приметы, по которым можно узнать погоду. Например, если вороны к вечеру начали беспокоится, громко каркать и перелетать с места на место, то скоро будет метель. Несколько белок залезают в одно дупло — к сильным морозам. Кошки в доме прячутся по углам и в укромных местах — к сильному похолоданию.
Екатерина Гура