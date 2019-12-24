Курорт во Франции завалило снегом (фото)
Туристам пришлось сидеть в номерах и местных барах.
Туристам пришлось сидеть в номерах и местных барах.
Популярный французский горнолыжный курорт Валь Торанс, расположенный на высоте 2300 метров, перед католическим Рождеством почти полностью засыпало снегом.
Там прошла сильная снежная буря, которая оставила после себя метровые сугробы. Несмотря на наличие спецтехники, полностью расчистить курорт за сутки не удалось, так как снег продолжал падать и на следующий день.
Хоть туристы не смогли полноценно покататься на лыжах и сноубордах, они насладились
Екатерина Гура