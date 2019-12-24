Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Главные события 2019 года в политике и не только 2019-й стал годом победы над ИГИЛ — группировкой, запрещенной в России и многих других странах
Фоторепортажи
8Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
17:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Курорт во Франции завалило снегом (фото)

Туристам пришлось сидеть в номерах и местных барах.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Популярный французский горнолыжный курорт Валь Торанс, расположенный на высоте 2300 метров, перед католическим Рождеством почти полностью засыпало снегом.

Там прошла сильная снежная буря, которая оставила после себя метровые сугробы. Несмотря на наличие спецтехники, полностью расчистить курорт за сутки не удалось, так как снег продолжал падать и на следующий день.

Хоть туристы не смогли полноценно покататься на лыжах и сноубордах, они насладились по-настоящему зимним пейзажем. В соцсетях появилось множество впечатляющих снежных фото.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Скрытые возможности клавиатуры, о которых вы могли не знать Секретные комбинации для Windows
Кино
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя Актер сыграл в продолжении советского мини-сериала «Зеленый фургон»
Авто
Без гарантии: 8 мифов о ремонте подержанных машин
Новости партнеров
18 лет в профессии: реальные истории от врачей скорой
МЦД и недвижимость. Неожиданный эффект от запуска
Заботливый город. Льготы, доступные пожилым москвичам
Москва против рака. Переход на современные технологии
Дети
Сын Маркл и принца Гарри снялся для рождественской открытки На снимке королевская пара позирует с сыном Арчи
Леди
Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты Ведущая попала в больницу.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»