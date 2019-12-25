Погодные приметы на 25 декабря: каким будет Новый год
В народе 25 декабря вспоминали святого Спиридона Тримифунтского. Считалось, что в этот день можно узнать, каким будет следующее лето.
В народе 25 декабря вспоминали святого Спиридона Тримифунтского. Считалось, что в этот день можно узнать, каким будет следующее лето.
Яркое солнце — к солнечному и урожайному лету, хмурое небо — к дождливому. Пасмурное утро обещало раннюю весну.
Следили за погодой и в следующие 12 дней. Считалось, что такими же будут и ближайшие 12 месяцев. По погоде 25 декабря предсказывали погоду в день Нового года.
Наблюдали также за ветками можжевельника, елей и сосен. Если они опустились — быть вьюге.