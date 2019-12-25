Земляне смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Луны и Венеры
Это можно будет сделать сразу после захода Солнца 28 и 29 декабря.
Это можно будет сделать сразу после захода Солнца 28 и 29 декабря.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. 28 и 29 декабря по всему миру можно будет увидеть сближение Луны и Венеры — даже невооруженным глазом. А 26 декабря живущие на Урале россияне смогут наблюдать затмение Луной 15% Солнца, сообщил ТАСС сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
«В конце месяца, 28 и 29 декабря вечером, в
Чуть раньше, 26 декабря, на рассвете низко над горизонтом можно будет увидеть затмение солнечного диска Луной. Наблюдать явление можно будет с 7:34 до 08:00 мск. Максимальную фазу затмения для Урала — 15% можно будет наблюдать у самого горизонта в 07:34 мск.
«У нас будут видны только частные фазы кольцевого солнечного затмения. Кольцевое солнечное затмение будет видно в районе экватора в Малайзии. По всему земному шару солнечные затмения наблюдаются от двух до пяти солнечных затмений, но увидеть их в России получается гораздо реже. Один раз в несколько лет», — сказал Санакоев.