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16:26 (мск), источник: ТАСС Наука

Земляне смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Луны и Венеры

Это можно будет сделать сразу после захода Солнца 28 и 29 декабря.

Источник: NASA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. 28 и 29 декабря по всему миру можно будет увидеть сближение Луны и Венеры — даже невооруженным глазом. А 26 декабря живущие на Урале россияне смогут наблюдать затмение Луной 15% Солнца, сообщил ТАСС сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

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«В конце месяца, 28 и 29 декабря вечером, в юго-западной части можно увидеть тонкий лунный серп в сопровождении планеты Венеры. Такой вид украсит предпраздничное небо. Наблюдать можно низко над горизонтом, сразу после захода Солнца, по всему миру», — сказал Санакоев, отметив, что увидеть астрономическое явление можно будет невооруженным глазом.

Чуть раньше, 26 декабря, на рассвете низко над горизонтом можно будет увидеть затмение солнечного диска Луной. Наблюдать явление можно будет с 7:34 до 08:00 мск. Максимальную фазу затмения для Урала — 15% можно будет наблюдать у самого горизонта в 07:34 мск.

«У нас будут видны только частные фазы кольцевого солнечного затмения. Кольцевое солнечное затмение будет видно в районе экватора в Малайзии. По всему земному шару солнечные затмения наблюдаются от двух до пяти солнечных затмений, но увидеть их в России получается гораздо реже. Один раз в несколько лет», — сказал Санакоев.

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