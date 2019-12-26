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07:55 (мск), источник: m24.ru

Синоптики рассказали, где найти снег в России

Пока Москва страдает от его недостатка, за Уралом намело сугробы.

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Источник: Москва 24

Синоптики рассказали, где искать снег в России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, пока в московском регионе нет снега, за Уралом намело огромные сугробы.

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«Снега много и очень много, но все не на Европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько — невероятное количество», — сообщил синоптик.

Кроме того, он призвал искать снег в Красноярском крае, Тюменской, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской областях, где царит настоящая зима.

Вильфанд добавил, что на Урале установился температурный режим в 25−33 градуса со знаком минус. В ряде регионов тепло, однако снег все равно лежит. Кроме того, в этих областях прогнозируется резкое понижение температуры.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь. Сообщалось, что в праздник Москву может засыпать снегом.

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