Погодные приметы на 26 декабря: какой день, таким будет и январь
Ближайшие 12 дней предскажут погоду на весь год.
Ближайшие 12 дней предскажут погоду на весь год.
26 декабря по православному календарю почитают память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста.
С Евстратиева дня на Руси было принято следить за погодой.
Пушистый иней при ясной погоде предвещает наступление холодов. Крепкие морозы также следует ждать, если на небе много ярких звезд.
Если в доме запотели окна, то, наоборот, скоро будет потепление.
Екатерина Гура