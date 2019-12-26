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11:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 декабря: какой день, таким будет и январь

Ближайшие 12 дней предскажут погоду на весь год.

Источник: @kristinetanne

26 декабря по православному календарю почитают память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста.

С Евстратиева дня на Руси было принято следить за погодой.

Считалось, что ближайшие 12 дней указывают на то, какими будут 12 месяцев следующего года. Например, какая погода стоит 26 декабря, такой будет погода и весь январь.

Пушистый иней при ясной погоде предвещает наступление холодов. Крепкие морозы также следует ждать, если на небе много ярких звезд.

Если в доме запотели окна, то, наоборот, скоро будет потепление.

Екатерина Гура

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