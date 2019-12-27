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11:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 декабря: какой день, таким будет и февраль

Теплая погода также предвещает жаркое лето.

Источник: @snight

27 декабря церковь почитает память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана. Погода в Филимонов день соответствует погоде февраля.

Наши предки по погоде 27 декабря также определяли, какими будут ближайшие дни и предстоящее лето.

Если день выдался теплым, то лето будет жарким.

Погода в течение дня меняется — скоро наступит потепление. Если ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую — скоро погода испортится. Ночью появился иней — к вечеру будет снегопад.

Также можно присмотреться к поведению птиц. Если вороны громко каркают, а гуси поджимают лапы, то скоро наступит похолодание.

Екатерина Гура

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