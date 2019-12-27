Погодные приметы на 27 декабря: какой день, таким будет и февраль
Теплая погода также предвещает жаркое лето.
Теплая погода также предвещает жаркое лето.
27 декабря церковь почитает память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана. Погода в Филимонов день соответствует погоде февраля.
Наши предки по погоде 27 декабря также определяли, какими будут ближайшие дни и предстоящее лето.
Погода в течение дня меняется — скоро наступит потепление. Если ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую — скоро погода испортится. Ночью появился иней — к вечеру будет снегопад.
Также можно присмотреться к поведению птиц. Если вороны громко каркают, а гуси поджимают лапы, то скоро наступит похолодание.
Екатерина Гура