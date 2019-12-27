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18:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зеленая зима: перед Новым годом во многих городах распускаются почки и цветы

Репортаж из соцсетей.

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11
фотографий
11
фотографий

Плюсовой температурой и зелеными газонами зимой в Европе никого удивишь, но в этом году зима, кажется, совсем решила не приходить.

В конце декабря в Twitter стало популярным фото, сделанное в Румынии. Там, где сейчас должны быть сугробы и мороз, зацвели подснежники.

Аномально теплая погода сейчас наблюдается во многих странах восточной Европы и во многих регионах России. Например, в Белорусии в садах распускаются розы, а в Москве, Иваново, Воронеже и других российских городах распускается верба и зацветают одуванчики.

Екатерина Гура

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