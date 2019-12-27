Зеленая зима: перед Новым годом во многих городах распускаются почки и цветы
Репортаж из соцсетей.
Репортаж из соцсетей.
Плюсовой температурой и зелеными газонами зимой в Европе никого удивишь, но в этом году зима, кажется, совсем решила не приходить.
В конце декабря в Twitter стало популярным фото, сделанное в Румынии. Там, где сейчас должны быть сугробы и мороз, зацвели подснежники.
Аномально теплая погода сейчас наблюдается во многих странах восточной Европы и во многих регионах России. Например, в Белорусии в садах распускаются розы, а в Москве, Иваново, Воронеже и других российских городах распускается верба и зацветают одуванчики.
Екатерина Гура