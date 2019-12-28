Погодные приметы на 28 декабря: о чем говорит снегопад
28 декабря в народе — Трифонов день. Наши предки наблюдали за погодой, чтобы предсказать, каким будет лето в новом году.
28 декабря в народе — Трифонов день. Наши предки наблюдали за погодой, чтобы предсказать, каким будет лето в новом году.
Если снега выпало мало — летом будет засуха. Много снега насыпало — летние месяцы будут прохладными. Сырой день — к теплому лету.
Считалось также, какая погода на Трифона, таким будет и март.
Определяли погоду и на ближайшие дни. Если на улице мороз, а окна вспотели — можно ждать потепления. Птицы утром расчирикались, а кот ищет теплое место — к морозу.