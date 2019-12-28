Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
26Главные события 2019 года в фотографиях
09:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 декабря: о чем говорит снегопад

28 декабря в народе — Трифонов день. Наши предки наблюдали за погодой, чтобы предсказать, каким будет лето в новом году.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 100% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2019

Если снега выпало мало — летом будет засуха. Много снега насыпало — летние месяцы будут прохладными. Сырой день — к теплому лету.

Считалось также, какая погода на Трифона, таким будет и март.

Определяли погоду и на ближайшие дни. Если на улице мороз, а окна вспотели — можно ждать потепления. Птицы утром расчирикались, а кот ищет теплое место — к морозу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Горячие темы на Авто
По поводу застоя и кризиса 184
Первый поезд в Крым 169
Машина времени в действии 100
Поиск национальной идеи. А что, мы её потеряли? И КАК ЖИВЕМ СТОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ ИДЕЙНЫЕ? 85
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Крестная сына Фриске жестко высказалась о конфликте с Шепелевым Ольга Орлова посетовала, что уже несколько лет не видела крестника
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»